Ergreifend! Fans besingen kollabierten Eriksen

Wie ergreifend - und das angesichts einer Beinahe-Katastrophe! Nachdem Christian Eriksen während des EM-Schlagers Dänemark gegen Finnland in Folge eines Kollaps sogar wiederbelebt hatte werden müssen, schien die lange Zeit so positive Stimmung im Parken-Stadion von Kopenhagen auf den Nullpunkt gesunken zu sein. Doch als der Stadionsprecher verkündete, dass Eriksen inzwischen wieder bei Bewusstsein und wach sei, wurde es emotional berührend. Denn Finnen- und Dänen-Fans besangen in trauter Zweisamkeit den tragischen Helden des Abends ...