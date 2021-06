Flughafen-Chefin winkt Bonus trotz Kurzarbeit

Corona versetzte den erfolgsverwöhnten Salzburg Airport 2020 schlagartig in den Krisenmodus. Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer will ihren „leistungsbezogenen Gehaltsbestandteil“ für das vergangene Jahr dennoch kassieren – obwohl auch sie in Kurzarbeit war. „Ich habe ja auch gearbeitet“, so die Managerin.