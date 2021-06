„Nachtgastronomie ist Lösung, nicht Problem“

Ein „großer Wurf“ sind die zwei Stunden länger aber nicht, sagt Stefan Ratzenberger, Obmann des Verbandes Österreichischer Nachtgastronomen. Denn man darf seit Inkrafttreten der Lockerungen zwar länger im Wirtshaus sitzen - aber eben auch nur das. „Konsumiert werden darf nur an den Tischen, bewegt man sich durch das Lokal, muss die Maske getragen werden“, sagt Ratzenberger. Für Diskotheken und Clubs, in denen ansonsten bis zum Morgen getanzt wird, sind die Auflagen also nach wie vor nicht umsetzbar.