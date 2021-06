95.000 Haushalte im Bundesland haben keinen Pkw

Die meisten Autos in NÖ sind durchschnittlich 14.700 Kilometer im Jahr unterwegs, Zweitautos sogar nur knapp halb so viel. „Das heißt, dass die Pkw gerade eine Stunde am Tag in Betrieb sind. 23 Stunden stehen sie ungenützt herum“, rechnet Michael Schwendinger vom Verkehrsclub vor. Er fordert daher mehr Car-Sharing-Angebote: „Das erspart den Haushalten Geld, und es wird weniger Raum für abgestellte Autos in Städten benötigt. Das schafft Platz für mehr Bäume und Grünflächen. Das ist wiederum gut fürs Klima.“