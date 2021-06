Feuerwehren kämpfen gegen Flurbrand

Sechs Wehren löschen

Die Wehren Stixneusiedl, Sarasdorf, Gallbrunn, Trautmannsdorf an der Leitha, Arbestal und Bruck an der Leitha rückten mit mehreren Fahrzeugen und rund 50 Kameraden aus. Die Helfer stehen vor mehreren Herausforderungen: So muss mit Löschfahrzeugen ein Pendelverkehr zu einem mehrere Kilometer entfernten Hydranten eingerichtet werden, um genügend Wasser am Einsatzort zu haben. Doch ehe die Florianis überhaupt löschen können, muss brennender Müll mit Baggern zerteilt werden: „Sonst kämen wir an den eigentlichen Brandherd gar nicht heran. Die Kameraden in diesen Fahrzeugen tragen Atemschutz.“