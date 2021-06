Geisterbahn-Inhaber im Prater: „Es war der Horror“

Seit 19. Mai drehen die Achterbahnen im Prater wieder ihre Runden. Doch außer am Wochenende hält sich der Besucheransturm in Grenzen. Was fehlt, sind die Touristen. Die Hoffnung liegt auf dem Sommer. „Wir werden die Städte dezidiert bewerben“, betonte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).