Steirischer Architekturpreis geht an studio WG3

Anerkennungen für drei weitere Projekte

Um dem hohen Niveau der Einreichungen gerecht zu werden, wurden per Beschluss der Landesregierung, der Empfehlung von Kuratorin Gabi Schillig folgend, über die Verleihung des Architekturpreises 2021 hinaus drei Anerkennungen (ohne Dotierung) ausgesprochen. Diese gehen an das LAM ARCHITEKTUR STUDIO für das Projekt „Kai 36“, an alexa zahn architekten für das Projekt „Volksschule Leopoldinum SmartCity Graz“ sowie an KUESS Architektur für das Projekt „Schneebauer Geschwister“.