Corona-Langeweile als Grund für Vandalenakte

Seit Ende März 2021 kam es an Bushaltestellen und anderen Objekten in Graz sowie den Bezirken Graz-Umgebung und Leibnitz zu insgesamt 57 Sachbeschädigungen. Dabei wurden in den meisten Fällen diverse Verglasungen offenbar mit CO2-Waffen zerstört. Die Schadenssumme dürfte dabei weit mehr als 40.000 Euro betragen.