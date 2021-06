Bericht über Spieler-Revolte bei Real Madrid!

Contes ist auch bei den Fans umstritten. Die Inter-Fans wollten ihn nicht ziehen lassen, die Lecce-Tifosi können ihm nicht verzeihen, dass er als Ex-Lecce-Spieler bei einem Juventus-Sieg über die süditalienische Mannschaft in Jubel ausbrach und dass er als Trainer des verhassten US Bari in ihrem Stadion mit dem Bari-Anhang feierte.