23 Einsatzkräfte bargen vermisste Seniorin

Kurz darauf wurde die Polizei informiert, dass die 72-jährige Frau in erschöpften Zustand von den Feuerwehrleuten im Wald gefunden und anschließend vom Roten Kreuz ins Tauernklinikum Zell am See verbracht worden war. An der Suchaktion beteiligten sich zwei Feuerwehren mit vier Fahrzeugen und 18 Mann sowie die Brucker Polizei und das Rote Kreuz.