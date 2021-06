Musikalischer Horizont in Landeck weitet sich

Auftakt mit Maria Erlacher am 19. Juni

Der Auftakt der Konzertreihe ist bereits am 19. Juni im Katharina-Lins-Saal in Zams zu genießen: Unter dem Titel „Beethoven und die Frauen“ gestaltet die bekannte Sängerin Maria Erlacher einen Abend mit Liedern, Klavierstücken und Briefausschnitten von und an den Komponisten Ludwig van Beethoven - begleitet von der Pianistin Anette Seiler. „Es wird keinen Kartenvorverkauf geben“, erläutert Organisatorin Birgit Hofer-Norz, „die Zuhörerzahl ist auf 50 beschränkt. Deswegen spielen wir zweimal, nämlich um 18.30 Uhr und um 20 Uhr.“ Platzreservierungen seien aber auch auf der Homepage der „Horizonte“ möglich.