Impftermine: Urlaub sticht die Zweitimpfung

Umgang in jedem Land anders, Infos vor Ort

Doch wie umgehen mit der Situation? Eine allgemeine Antwort gibt es ob der unterschiedlichen Organisation in den Bundesländern nicht. In manchen Ländern, etwa Salzburg und der Steiermark, sollten alle, die sich bis Ende Mai angemeldet hatten, bereits beide Termine erhalten haben und können so planen. In Tirol bleibt man nach einer Ablehnung der Termine im System und erhält neue. Fast überall gibt es Erinnerungsmails, in manchen Ländern kann man stornieren oder wie in Oberösterreich verschieben, muss sich dann aber zum Teil neu anmelden oder sich wie in Niederösterreich „selbst um einen neuen Termin kümmern“.