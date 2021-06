Skateboard-Ass fix bei Olympia

Die Skateboarderin Julia Brückler darf bei den Olympischen Spielen in Tokio für Österreich an den Start gehen. Auf einer am Mittwoch vom Dachverband World Skate veröffentlichten Liste scheint die 31-Jährige unter den 20 Teilnehmerinnen in der Street-Kategorie auf. Bei der Weltmeisterschaft in Rom zog Brückler vergangene Woche ins Halbfinale ein und landete am Ende auf Platz 28. Der Olympia-Bewerb steigt am 26 Juli.