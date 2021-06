Essen aus dem Internet: Gemüse ist Frauensache

Frauen mögen Pizza Verdure, Männer Diavolo

Beim beliebtesten nach Hause gelieferten Gericht, der Pizza, gibt es ebenfalls interessante Erkenntnisse. Demnach ist die Salamipizza die österreichweit beliebteste Variante, am unbeliebtesten sind die Pizzen Hot Dog, Calzone und Hawaii. Auch hier gibt es geschlechterspezifische Unterschiede: Frauen greifen doppelt so häufig zur vegetarischen Pizza wie Männer, letztere bestellen doppelt so oft die feurige Pizza Diavolo wie weibliche Mjam-User. Besonders individualistisch gehen die Kärntner an die Pizzabestellung heran: Immerhin ein Drittel gab an, meistens eine Pizza zu bestellen, bei der man den Belag selbst wählt.