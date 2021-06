Mountainbike: WM-Revanche in Leogang

Die Downhill-Mountainbiker steigen am Wochenende in Leogang in die Weltcupsaison ein. Für die olympischen Cross-Country-Spezialisten geht in Salzburg die dritte Runde über die Bühne. Die rot-weiß-roten Tokio-Starter Laura Stigger und Max Foidl haben auf der Heimstrecke ihren vorletzten Stopp vor den Sommerspielen in Japan. Der Weltcup am Asitzkogel steht außerdem im Zeichen der Revanche für die dortige WM im Vorjahr. Diesmal sind wieder Zuschauer zugelassen.