Reiselust weg! So wenig Fans begleiten ÖFB-Team

Kein Urlaubsfeeling

Ausgelassenes Urlaubsfeeling wie 2016, als kumulierte 223.000 Österreich-Anhänger an Fansektor-Karten für die Frankreich-EM interessiert gewesen waren, kommt diesmal bedingt durch verschiedene Faktoren nicht auf. Das Interesse an ÖFB-Spielen war ursprünglich allerdings da. Bei der UEFA seien in der ersten Bewerbungsphase im Dezember 2019, als Corona noch kein Thema war, knapp über 100.000 Ansuchen (inkl. K.o.-Phase) aus Österreich eingelangt, heißt es vom ÖFB. Für das erste Spiel in Bukarest gab es 12.000, für jenes in Amsterdam 65.000 und für Bukarest II 12.500 Ticket-Begehren.