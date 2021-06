So schön ist die neue Heimat unserer EURO-Kicker

Österreichs Fußballverband hat die Anlage auf dem Seefelder Hochplateau exklusiv für David Alaba und Co. gebucht. Abgeriegelt und abgeschottet vom Rest der Welt. Ebenso wie die beiden Trainingsplätze bei der Toni-Seelos-Olympiaschanze in Seefeld. Umso wichtiger wird für die Bewohner in den nächsten Wochen der Wohlfühl-Faktor im Quartier. Die Wellness-Oase spielt wirklich alle Stückerln: 1500 Quadratmeter mit Whirlpool, Innenpool, Infinity-Außenpool, Dampfbad, drei Saunen inklusive einer im Felsen.