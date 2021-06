Angeklagter (8) haftet nicht für Ast-Verletzung

Ein achtjähriger Bub, der einen Ast auf einen Neunjährigen geworfen hat, haftet laut einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) nicht für die dadurch entstandene Augenverletzung. „Einem Kind in diesem Alter muss zwar typischerweise bewusst sein, dass man eine Person, auf die man einen harten Gegenstand wirft, dadurch verletzen kann“, hieß es in Begründung. Allerdings warf der Bub den Ast nur deshalb in Richtung der Gruppe des Klägers, weil er sich bedroht fühlte.