Lenkrad-Patzer! Netz lacht über Hamilton-Sager

Wie auf dem Silbertablett lag für Mercedes beim Formel-1-Grand-Prix in Baku die Chance, trotz bescheidener Performance die WM-Führung zurückzuholen. Nachdem Konkurrent Max Verstappen am Sonntag von einem Reifenplatzer lahmgelegt worden war, griff Lewis Hamilton nach dem Sieg - vergriff sich jedoch an seinem Lenkrad. „Es ist ein Marathon, kein Sprint", hatte er noch kurz zuvor in Richtung seines Teams gesagt. Nach seinem Patzer gab es Spott und Hohn im Netz.