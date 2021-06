Masten-Bau lässt das Wegenetz wachsen

Was passiert mit den vielen neuen Wegen in den Salzburger Wäldern, wenn die 404 neuen Masten der 380-kV-Freileitung fertiggestellt wurden? Die Antwort obliegt den Besitzern der Straße. Von 33 Kilometer an komplett neuen Wegen wird der Großteil wieder zurückgebaut. 145 Kilometer Forststraße wurden saniert.