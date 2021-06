Niederlande bangen jetzt auch um Matthijs de Ligt

Dem Favoriten in der Österreich-Gruppe droht der nächste Nackenschlag. Wobei dieser buchstäblich das Rückgrat treffen würde. War schon der eigentliche Abwehrchef Virgil van Dijk vor der EM fix ausgefallen, muss man nun auch um Ersatz Matthijs de Ligt bangen. Der 21-Jährige leidet an Adduktorenproblemen, verpasste den gestrigen Test gegen Georgien, sein Einsatz zum Start gegen die Ukraine am 13. Juni wackelt. „Wir müssen abwarten“, klingt Teamchef Frank de Boer nicht sehr optimistisch.