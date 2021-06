Verstappen & Hamilton: Wolff & Horner in Boxring!

Ein virtuell zugeschalteter Journalist wollte auf der Pressekonferenz von Verstappen und Hamilton wissen, wie sie denn mit dem Zoff ihrer beiden Bosse in der „Flügel-Causa“ umgehen. Hamilton, nach dem Qualifying Zweiter, antwortete wie aus der Pistole geschossen und in Richtung Verstappen schmunzelnd: „Schickt sie doch in den Boxring!“ Verstappen, Qualifying-Dritter, nahm die verbale Steilvorlage sofort auf und witzelte zurück zu Hamilton: „Ich orte da aber gewisse Unterschiede in Sachen Gewicht und Reichweite.“ Und er scherzte weiter: „Von mir aus könnten wir die Formel 1 ruhig im Boxring austragen, vor allem wenn es darum geht, die Strafen zu reduzieren.“