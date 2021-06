Krisen-Bonus für Salzburgs Top-Manager

So gingen im Vorjahr 186.800 Euro an die Salzburg AG Vorstände Leonhard Schitter und Brigitte Bach. Die Geschäftsführerin des krisengebeutelten Flughafens, Bettina Ganghofer, erhielt 42.000 Euro zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt. Der Bonus für Landeskliniken-Chef Paul Sungler fiel mit 55.300 Euro etwas höher aus. Auch für Salzburger Land Tourismus Geschäftsführer Leo Bauernberger gab es ein „Zuckerl“: 26.600 Euro für eine nicht ganz versemmelte Sommer-Saison. Bonus-Zahlungen gingen zudem an die Geschäftsführer von Salzburger Verkehrsverbund (Allegra Frommer: 17.400 Euro), Zoo Salzburg (Sabine Grebner: 15.600 Euro), SISTEC Infrastruktur Errichtungsgesellschaft (Gerhard Ehgartner: 12.100 Euro) oder auch das Innovationsservice ITG (Walter Haas: 12.000 Euro) – um nur einige Beispiele zu nennen.