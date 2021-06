Urlauber rutschte mit seinem E-Bike Hang hinunter

Am Freitag gegen 11.35 Uhr war im Silbertal ein Urlauber in Begleitung seiner Familie mit einem E-Bike auf einem Güterweg bergauf in Richtung Kristberg unterwegs. In einem ebenen Waldstück kam der Familie ein talwärts fahrender Traktor entgegen. Der Traktorfahrer und die Familie bemerkten sich frühzeitig und brachten ihre Fahrzeuge zum Stillstand.