Wanderer (57) verletzte sich in einem Schneefeld

Der 57-jährige aus dem Bezirk Liezen überquerte gegen 9.20 Uhr ein Schneefeld. Dabei brach er in den Schnee ein und führte sich eine Rissquetschwunde am rechten Schienbein zu. Ein selbstständiger Abstieg war nicht mehr möglich. Der Rettungshubschrauber C14 konnte den Mann in einer Seehöhe von 1950 Metern aufnehmen und in das LKH-Rottenmann transportieren.