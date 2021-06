Liebling am Ponyhof: Hilfe für Schwein „Schnitzel“

„Denn ,Schnitzel’ hat wahrscheinlich Arthrosen und Ballengeschwüre. Der Tierarzt sagt, das kommt von der Hochleistungsmast in den ersten Lebensmonaten. Die Tiere werden dabei so gefüttert, dass sie enorm an Kilos zulegen, zu Lasten der Gelenke. Was aber den Mästern egal ist, weil die Tiere sowieso nicht für ein langes Leben bestimmt sind“, schildert Julia Samonig entrüstet.