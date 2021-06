Fixiert! Hartberg hält den nächsten Steirer

Großer Wert für die Mannschaft

„Bei Christian Klem wissen wir ganz klar, was wir an ihm haben. Ein absolut verlässlicher, erfahrener Linksverteidiger, der über die ganze Saison hinweg sein Potenzial abruft, auch offensiv immer wieder Akzente setzt und zudem auch Linksfuß ist. Die Routine und menschliche Komponente sind bei Klemi auch sehr viel wert für die Mannschaft“, wird TSV-Obmann Erich Korherr in einer Aussendung zitiert.