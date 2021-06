Meister! Handball-Füchse brachten Titel in den Bau

Die steirischen Handballer der BT Füchse dürfen jubeln! Die Obersteirer sicherten sich den Titel in der zweiten Liga. Doch die Radischnig-Sieben zeigte Nerven. Nach dem Sieg im Heimspiel fehlte den Obersteirern in der Best-of-3-Finalserie gegen Vöslau nur noch ein Sieg, um den Meistertitel in der spusu Challenge einzusacken. Es wurde aber ein Verlängerungs-Thriller.