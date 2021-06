Hochwasserschutz für Lavamünd ist im Zeitplan

Baufortschritt liegt vor Zeitplan

Laut Landesrat Daniel Fellner liege der Baufortschritt in Lavamünd sogar vor dem ursprünglichen Zeitplan: „Heuer werden die Ufersicherungen entlang der Lavant und am Lavantspitz fertiggestellt. Im Herbst wird mit dem Bau von zwei Brücken begonnen.“ Dafür stellen sogar die Pioniere des Bundesheeres eine Behelfsbrücke auf. Gallant: „Danach wird die alte Brücke an der Lavamünder Straße abgetragen und auch eine neue Rad- und Gehwegbrücke errichtet.“