Corona: 380 Mutationsfälle in Tirol umgestuft

Erst zu wenig, dann zu viel

Die Diskrepanz zwischen den 380 umgestuften Fällen und dem Minus an 70 Fällen bei der Fluchtmutation ergebe sich daraus, dass die Mutations-Zuordnung in mehrere Richtungen noch geändert wurde. Besonders zu Beginn des Auftretens der Fluchtmutation sei diese bei den Analysen nicht immer erkannt worden. Dadurch hätten sich anfänglich Verdachtsfälle auf B1.1.7 schlussendlich doch als B1.1.7+E484K herausgestellt. Später seien dann zu viele B1.1.7+E484K-Fälle festgestellt worden, wodurch sich nun insgesamt ein Minus an 70 B1.1.7+E484K-Fällen ergebe.