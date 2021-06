Wirtschaftskammer plant Wiederbelebungs-Paket

Dass alle Parteien in der Wirtschaftskammer an einem Strang ziehen, ist quasi ein Novum. Das geplante „Restart Programm“ gab jedoch Anlass dazu. Etwa im Tourismus: WK-Präsident Christoph Walser plant eine Förderung der Nachhaltigkeit oder Regionalität in den nächsten fünf Jahren mit jeweils zehn Millionen Euro. Auch dem Fachkräftemangel will man entgegenwirken: „Wichtig muss sein, dass man in die Bildung und Umschulungen investiert.“