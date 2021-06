Polizei nimmt „Roadrunner“-Treff ins Visier

Ein „Roadrunner“-Treff mit rund 500 Fahrzeugen und etwa tausend Teilnehmern wurde in der Nacht auf Sonntag von der Polizei auf einer Raststätte gesprengt. Insgesamt 25 Streifenwagen aus mehreren Bezirken und die Landesverkehrsabteilung rückten an: 90 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz wurden dabei abgearbeitet. Obwohl in weiterer Folge wieder Ruhe auf der A 2 einkehrte, dürften die Querelen mit den Rowdys wohl weitergehen.