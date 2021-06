Feuerwerk weckte die Garnisonsstadt um 4 Uhr früh

Ein runder Geburtstag soll in Allentsteig im Bezirk Zwettl Anlass gewesen sein, dass am Freitag um 4 Uhr Früh ein fünf- bis zehnminütiges Feuerwerk abgebrannt wurde. Das führte in der Waldviertler Stadt zu Amüsement, aber auch zu Ärger über den Lärm. Anzeige gab es jedoch keine, und der Stadtchef weiß auch nichts davon.