Neustart am Wolfgangsee für Dominique Taboga

Als Kicker des SV Grödig erstattete er Selbstanzeige, gestand, über Jahre Spiele manipuliert und sich bereichert zu haben. 2014 wurde er zu drei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Das dunkelste Kapitel seines Lebens ist aber längst geschlossen. Mit seiner neuen Lebensgefährtin Andrea sowie den Kids Sebastian (1,5) und der halbjährigen Romy lebt er in Strobl. In Andreas Elternhaus wurde der stillgelegte Gastronomiebetrieb auf Vordermann gebracht – und neu eröffnet. „Die erste Woche brachte viel Neuland, war verregnet, aber spannend“, gab Taboga zu. Der hier, das stellt er klar, nur als Teilzeit-Wirt zu sehen sein wird. „Das Gasthaus führt meine Lebensgefährtin, ich gehe in Vater-Karenz, helfe aus, wenn viel los ist“, betonte der 38-Jährige, der „mehrere Funktionen“ erfüllt. „Wir haben ja auch einen großen Spielplatz dabei, mit Zwerghasen. Ziegen kommen bald dazu.“