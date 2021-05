Unter 400 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Am Sonntag hat der Krisenstab im 24-Stunden-Vergleich nicht einmal 400 neue Corona-Fälle in Österreich registriert. Mit Stand 9.30 Uhr wurden exakt 379 Neuinfektionen verzeichnet. Im Vergleichszeitraum starben weitere vier Menschen in Österreich an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.