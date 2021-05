Biker stürzte in Tirol 15 Meter über Böschung ab

Motorrad blieb nach Absturz in Bäumen hängen

„Der Lenker geriet in der dortigen S-Kurve zuerst über den rechten Fahrbahnrand hinaus, kam in weiterer Folge zu Sturz, schlitterte anschließend quer über die Fahrbahn, stürzte schließlich über den linken Fahrbahnrand hinaus und in weiterer Folge eine dortige Böschung etwa 15 Meter hinunter, bis er auf einem Plateau zum Liegen kam“, heißt es seitens der Polizei. Das Motorrad stürzte noch weiter den Abhang hinab und blieb schließlich rund 30 Meter unterhalb der Fahrbahn in den Bäumen hängen. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik geflogen.