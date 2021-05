Neunjährige in Tirol beim Spiel im Wald abgestürzt

Kurz vor 13 Uhr spielte die Neunjährige gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern im Bereich der Staffelwand in Außerschmirn im Wald. „Dabei stieg sie im steilen und weglosen Gelände auf einen Felsblock. Am höchsten Punkt des Felsblockes rutschte das Mädchen wegen des feuchten Untergrundes aus und stürzte in weiterer Folge etwa sieben Meter ab“, heißt es seitens der Polizei.