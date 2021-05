Einsatzkräfte durch Unfallserie gefordert

Weit mehr Glück hatte der Fahrer eines Mazdas auf der A 21 bei Alland im Bezirk Baden. Im Baustellenbereich fuhr er auf eine Betonleitwand auf. Über 50 Meter schlitterte das Auto darauf weiter, ehe es zum Stillstand kam. Es konnte rasch geborgen werden. Mühsamer war indes die Bergung eines Kleinbusses, der aus ungeklärter Ursache fahrerlos in einen Teich in Schwarzenau im Bezirk Zwettl gerollt war. Die Polizei ermittelt nun. Genauso unklar ist auch, warum eine Frau in Mistelbach mit dem Auto in die Auslage eines Geschäfts krachte.