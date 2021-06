Top-10-Familienstrände für Ihren Kroatienurlaub

Der Strand eignet sich für all jene, die Entspannung in aller Stille, in herrlicher Natur und am äußerst klaren und sauberen Meer suchen. Erreichbar ist Pasjača über einen steilen Weg und über in den Fels gehauene Treppenstufen, an einigen Stellen führt der Weg durch künstlich angelegte Tunnels. Da es zwischen Felsen und Strand einen Höhenunterschied von 200 Metern zu bewältigen gilt, stellt der Ab- und Aufstieg allerdings ein echtes kleines Abenteuer dar. Der Strand und das türkisblaue Meer unter den wilden Felsen von Konavle bietet viele wunderschöne Ausblicke - kein Wunder, dass #Pasjača auch in sozialen Netzwerken beliebt ist.