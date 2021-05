„Kernöl-Woodstock“ als Musik-Meilenstein

Organisiert wurde das Festival vom damals 25-jährigen Peter Stangl aus Mautern. „Der Woodstock-Kinofilm hat mich zu diesem friedlichen Fest mit den damals angesagtesten Musikern inspiriert“. Nicht ahnend, was sich an diesem verregneten Pfingstwochenende am 29. Und 30. Mai 1971 Historisches ereignen wird. „Es hat zwei Jahre gedauert, bis Woodstock auch auf Österreich überschwappte. Zwar verspätet, dafür mit voller Wucht,“ erinnert sich Boris Bukowski „Es war ein großartiges Fest, das erst im Nachhinein die wahre Dimension zeigte.“