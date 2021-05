Corona-Alarm bei Österreichs EM-Gegner Niederlande

Mit Marco Bizot von AZ Alkmaar hatte De Boer unabhängig von Cillessens Infektion geplant, einen zusätzlichen Ersatztorhüter ins Trainingslager nach Portugal mitzunehmen. Die Niederländer waren am Freitag in Zeist zusammengekommen, Kapitän Georginio Wijnaldum (Liverpool) und Barcelona-Star Frenkie de Jong stoßen aber erst am Sonntag in Portugal zum Team. Der Vizeweltmeister von 1974, 1978 und 2010 ist am 17. Juni in Amsterdam der zweite ÖFB-Gegner bei der EM - und in der Gruppe mit den weiteren Kontrahenten Nordmazedonien und Ukraine der Favorit.