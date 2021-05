„Wir sind 30 Jahre auf der Stelle getreten“

Quereinsteigerin agiert wie ein alter Polit-Profi

Startschwierigkeiten hatte die Quereinsteigerin bei all dem offenbar nie; sie selbst sagt, dass sie am neuen Job „nichts überrascht“ habe. Parteipolitische Umfärbungen in Gewesslers Riesenressort verlaufen geräuschlos, obwohl der Koalitionspartner meist außen vor gelassen wird. Bei Verhandlungen gilt sie als stur, Konflikte auf offener Bühne vermeidet sie aber meist - und wenn, dann geht die Ministerin nach einem Regieplan vor, wie man das eher von Türkis gewohnt ist: Als sie etwa mit Finanzminister Gernot Blümel um die Notvergabe auf der Weststrecke stritt, richtete ihm die gelernte Umweltaktivistin in einem auf dem Bahnhof aufgenommenen Internetvideo ihre Sichtweise aus.