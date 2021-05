Lehrerin infiziert: 17 Fälle bei Volksschulcluster

Gerade erst wieder so richtig in den Klassenzimmern angekommen, war der Aufenthalt für die Volksschüler in Orth an der Donau jüngst dann auch schon wieder vorbei. Wie vom niederösterreichischen Sanitätsstab bestätigt wird, dürfte das Virus in der vergangenen Woche über eine infizierte Lehrerin in die Schule gelangt sein. Sehr schnell hat es sich dort jedenfalls ausgebreitet. Insgesamt 17 Fälle sind bislang bekannt. Weitere Folgefälle gelten den Behörden zufolge als wahrscheinlich.