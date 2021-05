Todkranker Bub (15) durfte Hansa Rostock bejubeln

Tristan hat nicht mehr lange zu leben, er ist mit 15 Jahren todkrank. Umso berührender mutet es an, dass ihm am Wochenende ein riesiger Wunsch erfüllt wurde. Der bekennende Hansa-Rostock-Fan durfte seine Lieblingsmannschaft im Stadion bewundern - und mit ihr den Aufstieg in die zweite deutsche Bundesliga bejubeln.