Klinikum reagiert mit Checklisten an Mitarbeiter

Fehleranalyse läuft

Als Reaktion auf den OP-Irrtum veranlasste die OÖ Gesundheitsholding über das Pfingstwochenende eine Fehleranalyse per internationalem Protokoll. Am Dienstag wurden die Mitarbeiter per Dienstanweisung angehalten, alle Vorgaben genaustens einzuhalten – etwa beim Ausfüllen und Vergleichen von Dokumenten. Bei Unstimmigkeiten sei der Prozess sofort zu stoppen. Zudem soll das Sicherheitschecklisten-Training weiter intensiviert werden.