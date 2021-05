42.500 € Futterspenden für Tierheime und -vereine

Um die steirischen Tierheime und Tierschutzvereine in dieser prekären Phase zu unterstützen hat Lang auch heuer wieder eine Corona-Futterspendenaktion initiiert. „42.500 Euro werden in Form einer zusätzlichen Spende für Futterkosten vom Tierschutzressort bereitgestellt“, so Lang, der gleichzeitig aber auch an die Spendierfreudigkeit seiner Landsleute appelliert: „Es ist mir bewusst, dass es für viele Menschen derzeit auch finanziell eine schwierige Zeit ist. Aber falls es doch möglich ist, vergessen Sie bitte nicht, unsere tollen Tierheime und Tierschutzvereine so gut es geht zu unterstützen.“