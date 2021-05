Nur wenige Antikörper trotz Corona-Infektion

Auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen das Coronavirus wurden an der Fachhochschule in Wiener Neustadt jetzt 336 Personen getestet. Im Vorfeld mussten alle Probanden angeben, ob sie schon einmal positiv auf eine Covid-Infektion getestet worden waren. Von all jenen, die eine solche Infektion bereits überstanden hatten, wiesen allerdings nur 70 Prozent einen positiven Antikörperstatus auf. Das bedeutet, dass knapp ein Drittel der Betroffenen – vor allem nach milden oder asymptomatischen Verläufen – über keine ausreichend hohe Antikörperkonzentration verfügt, um vor einer Infektion ausreichend geschützt zu sein.