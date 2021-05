Ist 52-jähriger Ansfeldner „Porno-Kaiser“?

Nach Landwirtschaftsschule

Der 52-Jährige soll mit mehr als 50 Prozent der Firmenanteile der geschätzt rund 1,4 Milliarden schwere Mehrheitseigentümer von Mindgeek, dem weltweit verzweigten Firmennetz hinter „Pornhub“, sein. Laut „Dossier“ sollBernd B. nach der Landwirtschaftsschule einen Abschluss an der Chicago Business School gemacht haben, beim Unternehmensberater McKinsey gearbeitet haben und bei der Investmentfirma Goldman Sachs in New York Partner gewesen sein. Aber auch, dass er im Sommer immer noch gerne zum Traktorfahren und Weizendreschen in seine Heimat Oberösterreich komme, soll die Nachforschungergeben haben.