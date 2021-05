Mölltaler Gletscher startet wieder seine Lifte

Erstmals seit dem Bau der Stollenbahn auf das Wurtenkees hoch über Innerfragant stand das Skigebiet in diesem Winter still. „Wer geht auf einen Gletscher Skifahren, wenn die Schneelage in allen Skigebieten gut ist“, so der engagierte und äußerst erfahrene Betriebsleiter Adi Gugganig: „Wir waren in der vergangenen Wintersaison nur drei Tage zu Weihnachten in Betrieb.“