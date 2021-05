Union: Max Kruses Freundin rassistisch beleidigt

„Etwas platt“ zeigte sich Kruse am Sonntag in seiner Insta-Story. Kein Wunder, anstrengende Stunden lagen hinter ihm. Erst der unglaublich nervenaufreibende 2:1-Last-Minute-Sig seiner Mannschaft gegen RB Leipzig samt damit einhergehendem Ticket für die Conference League, danach die ausgiebige Party am Balkon der „Alten Försterei“, wie das Heimstadion von Union heißt. Und am Sonntag ging es per Privatjet („sonst wären wir nicht rechtzeitig gekommen“) zum Formel-1-Grand-Prix nach Monaco. Dort angekommen, meldete sich Kruse noch einmal und wandte sich an seine Fans mit einem unerfreulichen Vorfall. Bei der Party vorm Stadion sei seine Freundin rassistisch beleidigt und mit Bier beworfen habe. „Schade, dass ich den netten Herrn nicht mehr gefunden habe“, so Kruse: „Rassismus darf keinen Platz haben. Ich weiß auch, dass wir bei Union keine Rassisten sind.“